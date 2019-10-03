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Şanlıurfa’da yakalanan DEAŞ’lı terörist tutuklandı
Şanlıurfa’da yakalanarak adliyeye sevk edilen DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 03.10.2019, 21:07
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A. isimli DEAŞ terör örgütü üyesi şahsın il merkezinde olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(İHA)
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