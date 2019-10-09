Son Dakika
Ankara'da Amatör Spor Haftası başladı
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat’’
Yaylalarda 109 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Varank net konuştu: “Tehditler bizim için yok hükmündedir"
109 teröristin etkisiz hale getirildi

Sapık fotoğrafçı tutuklandı

Yalova’da kurduğu düzenek ile çalışanları ve müşterilerinin stüdyoda soyunurlarken gizli video çekerek arşivlendiği çalışanı tarafından tespit edilip polise bildirilen fotoğraf stüdyo sahibi tutuklandı.

Asayiş 09.10.2019, 14:57
Sapık fotoğrafçı tutuklandı

Yalova’da kurduğu düzenek ile çalışanları ve müşterilerinin stüdyoda soyunurlarken gizli video çekerek arşivlendiği çalışanı tarafından tespit edilip polise bildirilen fotoğraf stüdyo sahibi tutuklandı.

Polis tarafından göz altına alınıp adli kontrol ile serbest bırakılan İsmail K, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine savcılığın itirazı sonucun tutuklandı. Mağdurların avukatı Yakup Taşcı yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2019 tarihinde yaşanan bir fotoğraf stüdyosunda yaşanan gizli çekim ile görüntü almayla ilgili ben ve müvekkilim bu açıklamayı kamu adına bir gereklilik olarak görüyoruz. Sosyal medyada gerek müvekkiller, gerek toplumsal anlamda duyarlı kişilerin yapmış olduğu tepkiler çıkarmış olduğu sesler sayesinde bugün aldığımız bilgiye göre gizli çekim yapan onlarca kişiyi mağdur eden, adeta çıplak resimlerini, videolarını çeken kişinin şu anda Yalova savcılığın itirazı neticesiyle cezaevine gönderildiğini öğrendik. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi ve kişinin cezaevine gittiğini öğrendik. Bu tür olayların takipçisi olacağımızı söylüyoruz. Asla hiçbir şekilde bu konuda sessiz kalınmaması gerektiğini tüm yapılan hukuksuzlukların ortaya çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun özel hayatın gizliliği olarak da değerlendirmiyoruz. Neticede birçok insanın çıplak görüntüleri mevcuttur. Bunun cinsel açıdanda suç oluşturacağını düşünüyoruz" dedi.

(Emre Kaya/İHA)
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@