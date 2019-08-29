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Şarampole uçan otomobildeki genç yaşama tutunamadı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ehliyetsiz gencin kullandığı otomobilin takla atarak şarampole uçtuğu kazada ağır yaralı olarak çıkan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Asayiş 29.08.2019, 21:33
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ehliyetsiz gencin kullandığı otomobilin takla atarak şarampole uçtuğu kazada ağır yaralı olarak çıkan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Araç içinden itfaiye yardımıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralılardan durumu ağır olan Mücahit Ü., tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından gencin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane’ye gönderildi.(Enes Azmak/İHA)
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