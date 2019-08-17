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Sarıyer’de iki ana kolonu patlayan 6 katlı bina boşaltıldı

Sarıyer Bahçeköy’de 39 dairenin olduğu 6 katlı bir binanın dün akşam saatlerinde iki ana kolonu patladı. Olay sonrasında binada yaşayan 120 vatandaş polis, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Bina belediye ekipleri tarafından mühürlenirken, vatandaşlar ise sosyal tesislere yerleştirildi.

Asayiş 17.08.2019, 16:07
Sarıyer’de iki ana kolonu patlayan 6 katlı bina boşaltıldı
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Sarıyer Bahçeköy’de 39 dairenin olduğu 6 katlı bir binanın dün akşam saatlerinde iki ana kolonu patladı. Olay sonrasında binada yaşayan 120 vatandaş polis, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Bina belediye ekipleri tarafından mühürlenirken, vatandaşlar ise sosyal tesislere yerleştirildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Doğanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 39 dairenin bulunduğu 6 katlı bir binanın ana iki kolonu patladı. Sesleri duyan vatandaşlar en başta deprem olduğunu sanarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri, binada yaptığı incelemelerde kolonların patladığını tespit etti. Bunun üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonrasında binanın yıkılma ihtimali olabileceği gerekçesiyle yaklaşık 120 vatandaş tahliye edildi. Tahliye işleminin ardından bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Olayın ardından vatandaşlar için cadde üzerinde çadır kuruldu. Bazı vatandaşlar ise sosyal tesislere yerleştirildi. Binanın akıbetine çalışmaların ardından karar verileceği öğrenildi.

“İKİ BİNA KOLONUNUN PATLADIĞINI SÖYLEDİLER”

Bina sakini Mehmet Tekin, “Gece saatlerinde ‘küt’ diye bir ses geldi. Sonra acaba deprem mi oldu diye televizyonu açtım. Sonra herkes aşağıya indi ve iki bina kolonunun patladığını söylediler. Sonra polis ve zabıta ekipleri geldiler ve dışarıya çıkarttılar. Burada 39 daire var, 120’inin üzerinde insan yaşıyor. Devletimizden yardım bekliyoruz, insanların mağdur olmasını kimse istemez. Binanın yıkılmasını istemiyoruz, güçlendirme sonucunda ayakta kalmasını istiyoruz. Dün akşamdan beri sağda solda kaldık, adımızı yazdırdık sosyal tesislere geçeceğiz” dedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)
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