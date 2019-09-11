Son Dakika
19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin programı belli oldu
Borsa, günü yükselişle tamamladı
Günün Özeti - 11 Eylül 2019
Fuhuş yaptıran masaj salonu derneği yöneticileri tutuklandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bayburt ve Erzincan’a teşekkür ziyareti
“Anaların yükselen hıçkırıklarına kayıtsız kalan da sorumlu”
Uğur Dündar'a "okuma" cezası
Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazayla ilgili 14 kişiye soruşturma açıldı
ABD’li komutanlar Akçakale’den ayrıldı
Tunus’ta sel felaketi: 2 ölü

Şarj makinesi görünümlü kumar makinesi ele geçirildi

Düzce’de ruhsatsız bir iş yerine yaptıkları baskında telefon hızlı şarj makinesi görünümüne sokulmuş kumar makinelerini buldu.

Asayiş 11.09.2019, 22:58 11.09.2019, 23:13
Şarj makinesi görünümlü kumar makinesi ele geçirildi

Düzce’de ruhsatsız bir iş yerine yaptıkları baskında telefon hızlı şarj makinesi görünümüne sokulmuş kumar makinelerini buldu.

Olay, akşam saatlerinde Düzce merkezde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde kumar makineleriyle kumar oynatıldığı istihbaratını değerlendirdi. İstihbarat sonucunda adrese operasyon düzenleyen ekipler telefon hızlı şarj makineleriyle karşılaştı. Makineleri detaylı inceleyen polis ekipleri, makinelerin kumar makinesi olduğunu fark etti. Ekipler, asıl amaçları değiştirilmiş çeşitli görünümdeki 4 adet kumar makinesine ve içindeki 923 liraya el koydu. Polisler, kumar makineleri ve paraları Çatana Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

Ekipler yaptıkları denetimde iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve vergi levhasının da olmadığını tespit etti.

(Selçuk Akyol/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kumar makinesi #ruhsatsız işyeri #düzce #Şarj makinesi
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@