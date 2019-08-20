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Sason’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Binekli köyü yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Asayiş 18.08.2019, 13:41
Sason’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
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Batman’ın Sason ilçesine bağlı Binekli köyü yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Binekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arslan Acet yönetimindeki 61 FH 105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 600 metre yuvarlanan aracı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kazada Halise Acet ve 10 gün önce askerden gelen Serkan Acet, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı aileden olan yaralanan 3 kişi de, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, Sason Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Osman Arslan- Ekrem Aktaş /İHA)
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