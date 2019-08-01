Sedat Peker’in ‘silahlanın’ soruşturmasına takipsizlik
Sedat Peker’in bir açılış sırasındaki konuşmasında halka silahlanma çağrısı yaptığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcılık, Peker’in konuşmasındaki silahlanma çağrısının ruhsatlı silah vurgusu şeklinde yapılmış olduğunu ve bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olduğunu gerekçe gösterdi.
Sedat Peker’in bir açılış sırasındaki konuşmasında halka silahlanma çağrısı yaptığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcılık, Peker’in konuşmasındaki silahlanma çağrısının ruhsatlı silah vurgusu şeklinde yapılmış olduğunu ve bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olduğunu gerekçe gösterdi.
Ataşehir’de 3 Şubat 2019 tarihinde iş yerinin açılışında yaptığı konuşmasında halka silahlanma çağrısında bulunduğu iddia edilen Sedat Peker hakkında ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, basında yer alan haberler üzerine iş yerinin açılışı sırasında Sedat Peker’in yapmış olduğu konuşmada suç unsuru teşkil edeceği değerlendirilen hususlar bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı anlatıldı.
“KONUŞMAM SUÇ UNSURU TEŞKİL ETMİYOR”
Peker’in savcılık tarafından alınan ifadesinde, “Olay günü ben açılış nedeniyle Ataşehir ilçesindeydim. Açılışa katıldığım sırada açılışa gelen ve beni tanıyıp tanımayan birçok kişinin sorularına muhatap oldum. Harici olarak açılışa katılan topluluğa konuşma yapmam istendi. Konuşma metnini önceden hazırlamış değilim, tamamen ani gelişen bir konuşmaydı. Konuşma içeriğinde suç unsuru teşkil edebilecek herhangi bir şey yoktur. Ben vatanını ve milletini seven birisi olarak ülkeme karşı tehlike unsuru olabileceğini düşündüğüm konularda sadece uyarılar yaptım” dediği vurgulandı.
RUHSATLI SİLAH VURGUSU YAPTIĞI GEREKÇESİYLE TAKİPSİZLİK
Takipsizlik kararında, Sedat Peker’in eyleminde ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ ve ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik’ suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi. Şüphelinin beyanındaki silahlanma çağrısının ruhsatlı silah vurgusu şeklinde yapılmış olması, bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olması gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.(İHA)
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