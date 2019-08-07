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Sefaköy’de atık deposundaki yangın kontrol altına alındı
İstanbul Sefaköy’de bir atık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altın alındı. Yangında depoda bulunan bir hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 07.08.2019, 18:43
İstanbul Sefaköy’de bir atık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altın alındı. Yangında depoda bulunan bir hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda bulunan bir hafriyat kamyonu ise kullanılamaz hale geldi.(İHA)
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