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Şehit askerin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı
Adana’da askerlik görevini yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olan gencin cenazesi, Bursa’daki baba ocağına getirildi. Oğlunun ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu gören anne gözyaşlarına boğuldu.
Asayiş 22.09.2019, 12:21 22.09.2019, 12:35
Adana’da askerlik görevini yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olan gencin cenazesi, Bursa’daki baba ocağına getirildi. Oğlunun ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu gören anne gözyaşlarına boğuldu.
(İHA)
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