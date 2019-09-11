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Şehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden şehit eşlerine hakaret eden şahıs için harekete geçti. Kimlik bilgileri kısa sürede tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 11.09.2019, 20:37
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden şehit eşlerine hakaret eden şahıs için harekete geçti. Kimlik bilgileri kısa sürede tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Şahsın sosyal medyada tepki topladığını fark ettikten sonra söz konusu videoyu 2 sene önce yayınladığına dair yeni bir video çektiği öğrenildi. Gözaltındaki şahsın işlemleri devam ediyor.(Derya Evren/İHA)
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