Şehit Gezer için Hakkari’de tören düzenlendi

Irak sınır hattına yakın Ana Tepe bölgesi civarında teröristlerin daha önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sinop ilinin Boyabat ilçesi nüfusuna kayıtlı P. Uzman Onbaşı İdris Gezer için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında tören düzenlendi.

24 Ağustos 2019 saat 15.22 sıralarında Irak sınır hattına yakın Ana Tepe bölgesi civarında teröristlerin daha önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde şehit olan Sinop’un Boyabat ilçesi nüfusuna kayıtlı P. Uzman Onbaşı İdris Gezer için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İdris Koç, Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı Kurmay Başkanı Piyade Komando Albayı Hamdi Ünal Akmeşe, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

Şehit naaşının tören alanına getirilmesi, saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu.

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duanın ardından şehidi naaşı arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşındı. Şehit naaşının Yüksekova ilçesi havaalanına oradan da memleketine uğurlanacağı belirtildi.

(Feyzullah Taş/İHA)