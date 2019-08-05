Şehit Uzman Çavuş Kıratlı’yı binlerce kişi uğurladı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı’yı (27), memleketinde binlerce kişi son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze törenine şehit Kıratlı’nın yaklaşık 50 gün önce dünyaya gelen bebeği Elçin de sağlık personelinin kucağında törene katıldı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı’yı (27), memleketinde binlerce kişi son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze törenine şehit Kıratlı’nın yaklaşık 50 gün önce dünyaya gelen bebeği Elçin de sağlık personelinin kucağında törene katıldı.
Dün Mardin’in Nusaybin ilçesi Dibek Bölgesinde terör örgütü PKK’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 asker yaralanmış, hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Şehidi yolcu eden binlerce vatandaş, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK’ sloganları atıp tekbir getirdi. Şehit Kıratlı, Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında defnedildi.
Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu,İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, ilçe protokolü, şehit babası Hasan Kıratlı, yakınları, emniyet personeli, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.
Hasan ve Ayşe Kıratlı çiftinin tek çocukları olan Şehit Muhammet Ata’nın Nursel Kıratlı ile evli olduğu ve 50 günlük Elçin adında kız çocukları olduğu öğrenildi. Şehidin minik kızı Elçin de babasının cenaze törenine sağlıkçıların kucağında katıldı.(Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Şemsettin Aydoğdu/İHA)
|İmsak
|04:04
|Güneş
|05:43
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:51
|Akşam
|20:06
|Yatsı
|21:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0