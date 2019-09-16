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Şehitler Ede ve Üçkan'ın kanı yerde kalmadı

Emniyet ve jandarma tarafından Tunceli kırsalında gerçekleştirilen ortak operasyonda terörist İbrahim Tatlı etkisiz hale getirildi.

Asayiş 16.09.2019, 15:40 Emir Yılmaz
Şehitler Ede ve Üçkan'ın kanı yerde kalmadı
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Şehitler Ede ve Üçkan'ın kanı yerde kalmadı

- Emniyet ve jandarma tarafından Tunceli kırsalında gerçekleştirilen ortak operasyonda terörist İbrahim Tatlı etkisiz hale getirildi
- Teröristin, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu belirlendi

ANKARA (AA) - Tunceli kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, etkisiz hale gerilen teröristin "Botan" kod adlı İbrahim Tatlı olduğu belirlendi.

Teröristin, 11 Haziran'da Tunceli kırsalında, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit olmasına, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İbrahim Yıldız ve Jandarma Uzman Çavuş Hasan Çakmak'ın yaralanmasına neden olan saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden "Zınar" kod adlı Hayrettin Akdoğan da 27 Ağustos'ta Tunceli İl Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

#Botan kod adlı İbrahim Tatlı #jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan #İl Emniyet Müdürlüğü #İl Jandarma Komutanlığı #Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede #şehit #terörist #Tunceli kırsalı
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