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Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması
Samsun’da sel bölgesinde hasar tespit çalışmaları havadan ve karadan yürütülüyor.
Asayiş 28.08.2019, 16:39
Samsun’da sel bölgesinde hasar tespit çalışmaları havadan ve karadan yürütülüyor.
AFAD tarafından yapılan açıklamada bölgede teknik personel tarafından etüt çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.
Salıpazarı ve Terme ilçelerinde özellikle fındık, buğday ve çeltik üreticileri ürünlerinin çoğunu kaybetmiş, bölgede on milyonlarca TL’lik de maddi zarar oluşmuştu.(İHA)
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