Selde hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı
Samsun’un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden 2 vatandaş, son yolculuğuna uğurlandı.
Samsun’un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden 2 vatandaş, son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden 2 vatandaşın cenazesi bugün Salıpazarı ilçesi Gökçeli Mahallesi Pazar Yeri Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 7 çocuk babası Ahmet Yıldız (58) ve 2 çocuk babası Bilal Arslan (41), yan yana kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Selde hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törene Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, hayatını kaybeden vatandaşların akrabaları ve vatandaşlar katıldı.(İHA)
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