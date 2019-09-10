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Şenyayla bölgesinde terör operasyonu

Muş’un Şenyayla bölgesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyon başlatıldı.

Asayiş 10.09.2019, 16:12 10.09.2019, 16:53
Şenyayla bölgesinde terör operasyonu
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Muş’un Şenyayla bölgesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyon başlatıldı.

Güvenlik güçleri, Muş, Diyarbakır ve Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesi kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı. Üç ilin sınırında yer alan Şenyayla’da bulunan Seresipi, Eskar, Kozme ve Zengök bölgelerinde barınan terörist grupların tespit edilmesi üzerine, yerli üretim ATAK helikopterler tarafından belirlenen noktalar vuruldu. Helikopterlerle ormanlık alana özel birlikler indirilirken, özel birlikler havadan helikopterlerle kontrol altında tutuluyor. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#terör operasyonu #muş
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