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Serbest bırakılan İran tankeri yönünü Türkiye’ye çevirdi
Cebelitarık tarafından el konulduktan sonra serbest bırakılan İran tankeri yönünü Türkiye’ye çevirdi.
Asayiş 24.08.2019, 12:26
Cebelitarık tarafından el konulduktan sonra serbest bırakılan İran tankeri yönünü Türkiye’ye çevirdi.
Cebelitarık yönetimi, eskiden Grace 1 olarak adlandırılan Adrian Darya gemisine, Avrupa Birliği yaptırımlarına aykırı olarak İran petrolünü Suriye’ye taşıdığı şüphesiyle Ağustos ayının ortalarında el koymuştu. Gemi, beş hafta süren bir duruşma sonrasında serbest bırakıldı.
ABD yönetimi, tankerin terörist bir grup olarak kabul ettikleri İran Devrim Muhafızları tarafından kontrol edildiğini söyleyerek, bölgedeki ülkelere yardım etmemeleri çağrısında bulunmuştu.(İHA)
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