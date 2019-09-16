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Serik’te iki günde iki ayrı yangın
Antalya’nın Serik ilçesinde dün makilik alanda meydana gelen yangının ardından bu kez de plastik atık ve hurdalıkların bulunduğu bir arazide yangın çıktı.
Asayiş 16.09.2019, 18:07
Antalya’nın Serik ilçesinde dün makilik alanda meydana gelen yangının ardından bu kez de plastik atık ve hurdalıkların bulunduğu bir arazide yangın çıktı.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.(İHA)
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