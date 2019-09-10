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Servis sürücüsünü sopayla dövdüler: Dehşet anları kamerada
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir okula öğrenci taşıyan servis aracının sürücüsü Faruk Uca, okulun servis işi için anlaştığı firmanın çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 10.09.2019, 18:13
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir okula öğrenci taşıyan servis aracının sürücüsü Faruk Uca, okulun servis işi için anlaştığı firmanın çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Darp edildiği sırada kaçmak için çevrede bulunan bir dükkana sığınan Faruk Uca’ya saldırmaya devam eden şahısların saldırıyı gerçekleştirdikleri anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Uca, kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesinden aldığı darp raporunun ardından şahıslardan şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.(Hakan Öztürk - Samet Kahraman/İHA)
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