Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Çorlu’da iki sevgili, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hastaneye kaldırılan çiftten biri hayatını kaybetti.
Çorlu’da iki sevgili, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hastaneye kaldırılan çiftten biri hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu’da Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, Salih D. (49) ile Melike B. (42) market alışverişi yaptıktan sonra arkalarından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan
Olay yerinde inceleme yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Sokaktaki bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.(Serdar Şahin/İHA)
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