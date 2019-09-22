Son Dakika
Seyir halindeki kamyonun tekerleği araçların üzerine fırladı
Konya’da çevre yolunda seyir halinde olan kamyonun ön tekeri yerinden fırladıktan sonra karşı şeritteki araçlara çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza araç kamerası tarafından görüntülendi.
Asayiş 22.09.2019, 12:50
Kaza, 19 Eylül’de Adana Çevre Yolu Caddesi Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen seyir halindeki kamyonun sol ön tekeri bir anda yerinden çıktı. Fırlayarak demir bariyerlere çarpan lastik, daha sonra karşı şeride geçerek bir minibüse çarptı. Minibüsün aynası parçalanırken, hız kaybeden lastik yola düştü. Lastik bu sırada gelen başka bir otomobil de hafif şekilde çarptı. Büyük bir faciadan dönülen kazada araçlar ani fren yaparken trafik kısa süreli aksadı. Lastiği fırlayan kamyon sürücüsü ise sağ şeride geçerek aracını durdurdu. Yaşanan anlar ise arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.(İHA)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
|İmsak
|05:06
|Güneş
|06:29
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:53
|Yatsı
|20:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Denizlispor
|5
|8
|4. Çaykur Rizespor
|4
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Adana Demirspor
|5
|9
|3. Keçiörengücü
|5
|9
|4. Bursaspor
|5
|9
|5. Hatayspor
|4
|8
|6. Fatih Karagümrük
|4
|8
|7. Altay
|5
|8
|8. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|5
|10
|2. Sevilla
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|5
|10
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Real Madrid
|4
|8
|6. Athletic Bilbao
|4
|8
|7. Barcelona
|5
|7
|8. Levante
|5
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Betis
|5
|5
|13. Real Valladolid
|5
|5
|14. Celta de Vigo
|5
|5
|15. Valencia
|4
|4
|16. Mallorca
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız