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Seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta, Ankara-İzmir otoyolunda, içinde yolcusu bulunmayan özel tur otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Asayiş 05.10.2019, 20:09 05.10.2019, 21:16
Seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
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UŞAK (AA) - Uşak'ta, Ankara-İzmir otoyolunda, içinde yolcusu bulunmayan özel tur otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'den Ankara istikametine giden Erkan Paksoy'un kullandığı 06 ST 146 plakalı özel tur otobüsünde, Banaz yolu 25. kilometrede seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Trafik bir süre Ankara istikametine tek şeritten sağlandı.

Yolcusu bulunmayan otobüsün sürücüsü dumandan hafif etkilendi. Sürücünün tedavisi olay yerinde yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#itfaiye #otobüs #yangın
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