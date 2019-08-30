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Şiddetli rüzgar yangına neden oldu
Malatya’da sanayi sitesinde yaşanan şiddetli fırtına sonrası elektrik tellerinde yangın çıktı. Yangın zamanında müdahale ile kontrol altına alınırken, çevrede büyük panik yaşandı.
Asayiş 30.08.2019, 17:35
Malatya’da sanayi sitesinde yaşanan şiddetli fırtına sonrası elektrik tellerinde yangın çıktı. Yangın zamanında müdahale ile kontrol altına alınırken, çevrede büyük panik yaşandı.
Elektrik tellerinde yaşanan yangın yanında bulunan dükkana da sıçrarken, itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Olayda maddi hasar oluşurken, bölgede tedbir amacıyla elektrikler de bir süreliğine kesildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(Selçuk Dönmez/İHA)
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