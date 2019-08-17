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Şiddetli yağış sonrası Unkapanı köprüsünde erkek cesedi bulundu

İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında alt geçitten ceset çıktı.

Asayiş 17.08.2019, 18:19 17.08.2019, 18:28
Şiddetli yağış sonrası Unkapanı köprüsünde erkek cesedi bulundu
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Şiddetli yağış sonrası Unkapanı köprüsünde erkek cesedi bulundu

İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında alt geçitten ceset çıktı.

Fatih’te bulunan Unkapanı alt geçidinde su baskını sonrası tahliye çalışmaları yapan işçiler, erkek cesedi buldu. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 50 yaşlarında bir erkek cesedi olduğu belirlendi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından bulunan ceset kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Yunus Emre Şeker - Murat Horoz/İHA)

#erkek cesedi bulundu #Unkapanı köprüsü #şiddetli yağış
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