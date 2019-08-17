Son Dakika
Şiddetli yağış sonrası Unkapanı köprüsünde erkek cesedi bulundu
İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında alt geçitten ceset çıktı.
Asayiş 17.08.2019, 18:19 17.08.2019, 18:28
Şiddetli yağış sonrası Unkapanı köprüsünde erkek cesedi bulundu
İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında alt geçitten ceset çıktı.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından bulunan ceset kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.
(Yunus Emre Şeker - Murat Horoz/İHA)
23°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 17 Ağustos 2019
|İmsak
|04:21
|Güneş
|05:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|1
|3
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|8. Gençlerbirliği
|0
|0
|9. Göztepe
|0
|0
|10. Başakşehir
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Galatasaray
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Menemen Belediyespor
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Adanaspor
|0
|0
|4. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|5. Altay
|0
|0
|6. Altınordu
|0
|0
|7. Erzurum BB
|0
|0
|8. Balıkesirspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Fatih Karagümrük
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Osmanlıspor
|0
|0
|16. Ümraniye
|0
|0
|17. İstanbulspor
|0
|0
|18. Giresunspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|1
|3
|2. M. United
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. Brighton
|1
|3
|5. Burnley
|1
|3
|6. Tottenham
|1
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Bournemouth
|1
|1
|9. Sheffield United
|1
|1
|10. Crystal Palace
|1
|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|1
|1
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Newcastle
|1
|0
|15. Aston Villa
|1
|0
|16. Norwich City
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Watford
|1
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. West Ham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|1
|3
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Celta de Vigo
|0
|0
|4. Deportivo Alaves
|0
|0
|5. Eibar
|0
|0
|6. Espanyol
|0
|0
|7. Getafe
|0
|0
|8. Granada
|0
|0
|9. Leganés
|0
|0
|10. Levante
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Real Betis
|0
|0
|14. Real Madrid
|0
|0
|15. Real Sociedad
|0
|0
|16. Real Valladolid
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
|0
|0
|20. Barcelona
|1
|0