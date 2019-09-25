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Şiddetli yağışını bilançosu gün aydınlanınca ortaya çıktı

İzmir’de, dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden sağanak sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli sağanağın faturası gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Asayiş 25.09.2019, 14:13
Şiddetli yağışını bilançosu gün aydınlanınca ortaya çıktı
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İzmir’de, dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden sağanak sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli sağanağın faturası gün aydınlanınca ortaya çıktı.

İzmir’de gece 01.30 sıralarında başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında cadde ve sokaklar göle döndü. Karabağlar ilçesi Günaltay Mahallesi’nde bulunan bir market de yoğun yağıştan etkilendi. Market sahibi ve çevredekiler, içeri giren suyu tahliye ederken, günün aydınlanmasıyla beraber markette oluşan maddi hasar daha net görüldü. Markette zarar gören gıda malzemeleri kullanılamaz hale gelirken, iyi durumdaki malzemeler dışarıya çıkarıldı. Markette çalışan Arda Efe Kahraman (13), "Sabah kalktığımızda dükkanı açtık. Dükkan su basmış haldeydi. Su ağzına kadar dolmuştu. Dükkanı temizlemekle uğraştık" dedi.

"SABAHA KADAR SUYU BOŞALTMAKLA UĞRAŞTIM"

Ayrıca, marketin yakınlarında yol kenarında bulunan bir evi de baskınlardan nasibini aldı. Ev sahibi Ahmet Cantürk (50), "Uyandığımda her taraf su içinde kalmıştı. Sabaha kadar içeri giren suyu boşaltmakla uğraştım. Yağmur yağdığı zaman kapımın önünde hep sular birikiyor. Çocuklarım okula gidip gelmekte zorlanıyor, evden çıkamıyoruz. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

YAĞIŞLI HAVA İZMİR’İ TERK EDECEK

Öte yandan, kentte bazı yollarda bulunan kanalizasyonlar taştı, bazı yollar ise trafiğe kapandı. Belediye ekipleri, su tankerleri ile suları tahliye ederken, trafik ekipleri ise trafiğin akışını sağlamak için yoğun çaba gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir genelinde metrekareye 29.6 kilogram yağış düştüğünü belirtirken, yağışlı havanın bu akşam saatlerinde kenti terk edeceğini bildirdi.

(İHA)
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