Son Dakika
Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi
Küçük kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak hayatını kaybetti
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sigara izmariti evi yakıyordu
Kuşadası’nda 10’u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı
Sigara izmariti ormanı yaktı
Bulgaristan, Yunanistan’ı 3-0 mağlup etti
Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti
Kayserispor’da Galatasaray hazırlıkları devam ediyor

Sigara izmariti evi yakıyordu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir evde sigara izmaritinden çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın söndürülenden çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.

Asayiş 27.08.2019, 22:12 27.08.2019, 22:36

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir evde sigara izmaritinden çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın söndürülenden çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.

İddiaya göre, Orhanlar Mahallesi Tokmaklar Sokak’ta R.A. ve ailesinin ikamet ettiği evde söndürülmeyen sigara izmariti yangına neden oldu. Kısa sürede evin içerisi dumanla dolunca ev sakinleri kendilerini dışarı attı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında çıkan arbedeye müdahale eden polis ekipleri bir kişiyi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Mahalle sakinleri çıkan yangından dolayı komşularına tepki göstererek aynı yerde sürekli yangın çıktığını ve korktuklarını ifade etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Vedat Kılıç/İHA)

Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:34
Güneş 06:04
Öğle 12:55
İkindi 16:38
Akşam 19:37
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@