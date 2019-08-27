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Sigara izmariti evi yakıyordu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir evde sigara izmaritinden çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın söndürülenden çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.
Asayiş 27.08.2019, 22:12 27.08.2019, 22:36
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir evde sigara izmaritinden çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın söndürülenden çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.
(Vedat Kılıç/İHA)
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