Son Dakika
Kuşadası’nda 10’u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı
Sigara izmariti ormanı yaktı
Bulgaristan, Yunanistan’ı 3-0 mağlup etti
Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti
Kayserispor’da Galatasaray hazırlıkları devam ediyor
Putin:“Türkiye’nin mülteciler konusundaki yükü büyük”
İBB’den ulaşımda yeni ücret tarifesi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz”
Erkekler, kadına yönelik şiddeti etek giyerek protesto etti
Finlandiya Fransa’yı 3-1 mağlup etti

Sigara izmariti ormanı yaktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda bir otomobilden atılan izmaritten çıktığı iddia yangın vatandaşların da yardımıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Asayiş 27.08.2019, 21:25
Sigara izmariti ormanı yaktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda bir otomobilden atılan izmaritten çıktığı iddia yangın vatandaşların da yardımıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Ayvalık Devlet Hastanesi’nin ön tarafında bulunan Deveboğazı mevkiinde bulunan çam ağaçlarından oluşan ağaçlık alanda yangın çıktı. Bir otomobilden atılan sigara izmaritinin ağaçlık alandaki kuru otları tutuşturması sonucunda çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve 15 dönümlük alanda etkili oldu.

Vatandaşların ihbarıyla yangın mahalline kısa sürede ulaşan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 2 arazöz, 1 su tankeri ile ilk müdahale ile yarım saatlik mücadelesi ile kontrol altına alınan yangınla mücadeleye; Ayvalık Orman İşletme Şefliği bünyesindeki ekiplerle, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekipler de katıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yangın mahalline gelerek, gönüllü vatandaşlarla birlikte yangının söndürülmesine destek verdi.

Yaklaşık 1 saatlik yoğun mücadele sonrasında kontrol altına alınan yangın ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu yıl Türkiye genelinde geçtiğimiz senelere nazaran çok daha fazla orman yangınının çıktığını hatırlatarak, “Ne yazık ki bizde Ayvalık’ta bu yangınlarla sık karşılaştık. Bugün de burada bir orman yangını çıktı. Çok şükür ki çevre sakinlerinin yanı sıra itfaiye ve belediye ekiplerimizin de müdahalesiyle yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi sağlandı. Şu anda yangın kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Ben yangının büyümeden kontrol altına alınmasına destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Suat Salgın/İHA)
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:34
Güneş 06:04
Öğle 12:55
İkindi 16:38
Akşam 19:37
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@