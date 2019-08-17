Siirt’te 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğünce ’Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine’ yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Siirt’in Kurtalan ilçesi yakınlarında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; çeşitli markalarda 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, soruşturma başlatılmıştır” denildi.

(Selami Deniz/İHA)