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Siirt’te 8 ayda tam 23 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya 8 ayda 297 operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenler arasında 3 turuncu, 2 gri, 1 mavi kategoride aranan terörist bulunuyor.
Asayiş 30.08.2019, 10:04
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya 8 ayda 297 operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenler arasında 3 turuncu, 2 gri, 1 mavi kategoride aranan terörist bulunuyor.
JÖH ve komando birlikleri kırsal alanda teröre darbe vururken, bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında teröre yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik operasyonlarına da devam ediyor.(Selami Deniz/İHA)
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