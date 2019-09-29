Son Dakika
Partilerinden ayrılan İYİ Partililer MHP’ye geçti
17. Dünya Atletizm Şampiyonası erkeklerde Japon Suzuki, kadınlarda Çinli Liang aldı
Meme kanserinde erken teşhisin önemi
Erzincan'da kaçak avlanmaya 23 bin 552 lira ceza
İstanbul Arkeoloji Müzeleri ziyaretçilere yeniden açıldı
Adalet Bakanlığından yurt dışında arabuluculuk eğitimi

Siirt’te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Siirt’in Baykan ilçesinde Jandarma Özel Harekat ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 3’e yükseldiğini duyurdu.

Asayiş 29.09.2019, 13:21
Siirt’te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Siirt’in Baykan ilçesinde Jandarma Özel Harekat ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 3’e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)
Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
İmsak 05:13
Güneş 06:36
Öğle 12:44
İkindi 16:03
Akşam 18:42
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 6 9
5. Galatasaray 6 9
6. Başakşehir 6 8
7. Denizlispor 6 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Kasımpaşa 6 7
11. Trabzonspor 5 6
12. Konyaspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Bursaspor 6 12
2. Ümraniye 6 11
3. Akhisar Bld.Spor 5 10
4. Keçiörengücü 6 10
5. Adana Demirspor 5 9
6. Fatih Karagümrük 5 9
7. İstanbulspor 6 9
8. Altay 6 9
9. Hatayspor 5 8
10. Balıkesirspor 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. West Ham 7 12
4. Tottenham 7 11
5. Leicester City 6 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 6 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 6 13
6. Athletic Bilbao 7 12
7. Villarreal 7 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Betis 7 8
11. Getafe 7 7
12. Levante 6 7
13. Osasuna 6 7
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@