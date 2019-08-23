Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
Putin talimat verdi ’’Hazır olun’’
"Ders almayanlar varsa onlara da cevap vermekten çekinmeyeceğiz"
Şırnak’ta şehit sayısı 3’e çıktı
Bakan Selçuk memur zammıyla ilgili basın toplantısı yapacak
“CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuştur”
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
Son Dakika Ankara Kahramankazan'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem oldu
Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı

Siirt’te kayalıktan düşen kardeşler yaralandı

Siirt’in Pervari ilçesinde kayalıktan düşen iki kardeş yaralandı.

Asayiş 23.08.2019, 15:15 23.08.2019, 15:41
banner63

Siirt’in Pervari ilçesinde kayalıktan düşen iki kardeş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Eyvalıbağı köyü kırsalında meydana geldi. Yaylada çoban olan Alihan Kaya (20), kayalığı geçemeyen Ferdi Kaya’ya (19) yardım etmek isterken dengesini kaybetti. Kayalıklardan düşen kardeşler yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Pervari siirt #asayiş #siirt
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Ağustos 2019
İmsak 04:29
Güneş 06:00
Öğle 12:56
İkindi 16:41
Akşam 19:43
Yatsı 21:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Trabzonspor 1 1
9. Kasımpaşa 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Gençlerbirliği 1 0
13. Göztepe 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Beşiktaş 1 0
17. Başakşehir 1 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 2 4
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 2 2
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Granada 1 1
10. Villarreal 1 1
11. Real Sociedad 1 1
12. Valencia 1 1
13. Eibar 1 0
14. Real Betis 1 0
15. Barcelona 1 0
16. Getafe 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@