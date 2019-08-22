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Siirt’te tarihi eser operasyonu

Siirt’te düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki 8 gözyaşı şişesi ile 14 malzeme ele geçirildi.

Asayiş 22.08.2019, 10:18 22.08.2019, 10:30
Siirt’te tarihi eser operasyonu
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Siirt’te düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki 8 gözyaşı şişesi ile 14 malzeme ele geçirildi.

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirvan ilçesinde 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şirvan Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Şirvan ilçesi Kayahisar köyünde 2 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramalarda, bir adet yüzük, bir adet madeni para, bir adet metal obje, bir adet taşlı kolye ucu, bir adet aslan heykel figürü, bir adet kurbağa heykel figürü, 8 adet obje, 8 adet gözyaşı şişesi olmak üzere toplam 22 adet eski eser ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen kültür ve tabiat varlıklarına el konularak Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#operasyon #tarihi eser #asayiş #tarihi eser operasyonu #siirt
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