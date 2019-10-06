Siirt’te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Siirt’te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Siirt’te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman Karayalı 15. kilometresinde Mehmet Salih Yüksel’in kullandığı 21 AR 493 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Tuba Ergün hayatını kaybederken, sürücü Salih Yüksel, Sefurete Yüksel, Saliha Koşar ve Muhammet Koşar yaralandı. Çevreden geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Sefurete Yüksel Siirt Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve kızın cenazesi yapılan otopsinin ardından, defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.
(Selami Deniz/İHA)
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