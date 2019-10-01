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Silahla vurup dövdüler

Adana’da bir kişinin tartıştığı şahsı silahla vurması ve yanındaki arkadaşının da yaralıyı darp etmesi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Asayiş 01.10.2019, 09:31 01.10.2019, 09:37
Silahla vurup dövdüler
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Adana’da bir kişinin tartıştığı şahsı silahla vurması ve yanındaki arkadaşının da yaralıyı darp etmesi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Haziran ayında Sarıçam ilçesine bağlı Çatalan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer S. ile Mustafa M. bir süre önce bir olaya karıştı. Olay sonrası yakalanan zanlılar savcılıkta ifade verdi. Daha sonra serbest kalan zanlılardan Muzaffer S., arkadaşı Mustafa M.’nin verdiği ifadede kendisini suçladığını ileri sürerek Çatalan Caddesi’nde yanında başka bir arkadaşı ile Mustafa M.’nin yolunu kesti. Bir süre konuşan iki arkadaş daha sonra tartışmaya başladı. Bunun üzerine Muzaffer S. belinden çıkardığı tabanca ile Mustafa M.’ye iki el ateş etti. Muzaffer S.’nin arkadaşı B.S. de yere düşen yaralıya tekme atıp darp etti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olaydan sonra yaralı hastaneye kaldırılırken, polis Muzaffer S. ile arkadaşını yakaladı. Silahı kullanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, arkadaşı tutuksuz yarılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #adana
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