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Silahlı kavgaya klozet kapağıyla müdahale
İstanbul Zeytinburnu’nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaşanan dehşet anları, yoldan geçen bir vatandaşın çöp konteynerinin yanında bulunduğu klozet kapağını saldırganın kafasına vurmasıyla son buldu.
Asayiş 11.09.2019, 19:44
İstanbul Zeytinburnu’nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaşanan dehşet anları, yoldan geçen bir vatandaşın çöp konteynerinin yanında bulunduğu klozet kapağını saldırganın kafasına vurmasıyla son buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler, saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.(Caner Sönmez/İHA)
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