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Şile yolunda feci trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Nişantepe mevkisi Şile istikametinde meydana gelen kazada iki kişinin yaşamını yitirdiği kazada beş kişi yaralandı.

Asayiş 21.07.2019, 08:55 21.07.2019, 09:22
Şile yolunda feci trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Nişantepe mevkisi Şile istikametinde meydana gelen kazada iki kişinin yaşamını yitirdiği kazada beş kişi yaralandı.

Karşı yönden gelen minibüs sürücüsü dehşet saçtı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Nişantepe mevkii, Şile istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada Şile istikametinden gelen 34 BD 1730 plakalı minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şerite geçerek içresinde sekiz kişinin bulunduğu 34 FL 0813 plakalı minibüse arka taraftan hızlı bir şekilde çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle iki ayrı tarafa savrulan minibüslerin içinden yola savrulan eşyalar kazanın büyüklüğünü gözler önüne sererken Şile istikametinde seyir halinde olan aracın arkasında bulunan beş kişiden Serhat Ak ve Sefa Üdül olay yerinde yaşamını yitirirken diğer üç yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Alınan bilgilere göre yaralılardan birisinin durumu ciddiyetini korurken diğer iki yaralı tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Şile istikametinden yüksek süratla geldiği iddia edilen minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı, kazaya tanık olanla sürücünün alkollü olduğunu iddia etti.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KARŞI ŞERİTE GEÇTİ

Çekmeköy ilçesi, Nişantepe mevkisi Şile istikametinde meydana gelen trafik kazasına tanık olanlardan birisi kazayı şöyle anlattı, "Bu araç Şile istikametinden geliyor, aşırı alkollü kendisi. Olay yerine ilk gelenlerden birisiyim ben. Yukarıda bulunan minibüse, arkasında da pikniğe Şile’ye giden arkada üç kişi olan minibüse ortadan giriyor. Girdikten sonra bu, buraya geliyor. O da oraya gidiyor. Oradan iki ölü, bir yaralı çıkartıldı. Burada herhangi bir şey yoktu hastaneye götürdüler." Kazaya neden olduğu düşünülen 34 BD 1730 plakalı minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken kazada yaşamını yitiren Ak ve Üdül’ün cansız bedenleri ambulanslarla kaldırıldı. Şile istikametinde olup pazar gününü piknik yaparak değerlendireceği düşünülen sekiz kişiyi taşıyan minibüsün kaza sonrası geldiği hal kazanın boyutunu gözler önüne sererken parçalara ayrılan minibüsün yanındaki top gözden kaçmadı. İtfaiye ekipleri tazyikli suyla yolu temizlerken trafik, polis kontrolünde tek şeritten aktı. Olay yeri inceleme ekipleri kazayı detaylı olarak araştırıyor.

(Hanifi Bayar/İHA)

#istanbul #şile haberleri #Son Dakika Haberler #Şile yolunda trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı
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