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Şile’de denize giren genç kayboldu
Şile’de denize giren 17 yaşındaki bir genç, dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan genci denizde arama çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 05.08.2019, 16:40
Şile Kurna Plajı’nda Emir B. (17), dün saat 13.00 sıralarında yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kayboldu. Genci bulmak için jandarma su altı arama kurtarma ekipleri denizde çalışmaları başlattı. Dün başlayan çalışmalarda sonuç alınamamasıyla bugün de devam ediliyor. Gencin ailesi ise plajda bekleyişlerine devam ediyor.(İHA)
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