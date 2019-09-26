Silivri’de vatandaşlar parklarda battaniyeye sarılı şekilde bekliyor
İstanbul’da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri’de bazı vatandaşlar parklarda battaniyeye sarılı bir şekilde beklemeye devam ediyor.
Asayiş 26.09.2019, 23:36
Silivri’de depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte kendini dışarı attı. İlçede bulunan parklara akın eden vatandaşların yanlarına gece kullanmak üzere yatacak malzeme aldığı görüldü. Bazı vatandaşların yanlarında getirdikleri battaniyelere sarılarak parkta beklediği görüldü. Öte yandan parklarda bulunan vatandaşlara gece saatlerinde Kızılay tarafından çorba dağıtılacağı öğrenildi.(İHA)
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