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Sınıra komando birlikleri sevk edildi

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi.

Asayiş 08.10.2019, 13:09 08.10.2019, 13:29
Sınıra komando birlikleri sevk edildi
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PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi.

Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine komando birlikleri sevk edildi. Otobüslerle ilçeye gelen birlikler, 3. Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

(Bekir Basmacı - Şinasi İnan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Komando #asayiş #ypg #pkk
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