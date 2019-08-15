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Sınırda terör örgütü YPG provokasyonu
Mardin’in Nusaybin ilçesinde eski sınır kapısı karşında bulunan Kamışlı hattında dün gece terör örgütü YPG mensupları tarafından kazılan hendeklerin, içlerine petrol doldurularak ateşe verildiği iddia edildi.
Asayiş 15.08.2019, 13:20
Mardin’in Nusaybin ilçesinde eski sınır kapısı karşında bulunan Kamışlı hattında dün gece terör örgütü YPG mensupları tarafından kazılan hendeklerin, içlerine petrol doldurularak ateşe verildiği iddia edildi.
Sınır boyu kazılan hendeklere petrol doldurularak YPG’li teröristlerin, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi müttefiklerle yapılan görüşmeleri provoke etmek ve kaçış güzergahlarını oluşturmak için hendekleri ateşe verdiği iddia ediliyor.(Abdullatif Altunkaynak - Beril Solmuşgül /İHA)
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