Son Dakika
On Numara çekildi: 10'u 3 kişi bildi
Irak'ın Gara bölgesine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü
Suriye sınırına askeri sevkiyat - Hatay
Hakkari’de kazada yaralanan 1 asker şehit oldu
Pentagon: Türkiye'ye veri ve bilgi sağlanması durduruldu
BM'den Suriye'nin kuzeydoğusu için itidal çağrısı

Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/YPG terör örgütü üyesi 2 kadın terörist yakalandı.

Asayiş 07.10.2019, 21:53 07.10.2019, 22:16
Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı
banner63

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/YPG terör örgütü üyesi 2 kadın terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Resulayn kentinden Türkiye tarafına gelmeye çalışan PKK/YPG terör örgütü üyesi 2 kadın terörist yakalandı. Gözaltına alınan teröristler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kadın terörist #sınır #Ceylanpınar
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@