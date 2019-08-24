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Sinoplu Uzm. Onbaşı İdris Gezer, Hakkari’de şehit düştü
Sinoplu Uzman Onbaşı İdris Gezer (23), Hakkari Çukurca’da patlama sonucu şehit düştü.
Asayiş 24.08.2019, 21:49 24.08.2019, 21:57
Sinoplu Uzman Onbaşı İdris Gezer (23), Hakkari Çukurca’da patlama sonucu şehit düştü.
Şehit Uzman Onbaşı Gezer’in cenazesinin, gece saatlerinde askeri helikopterle Sinop’a geleceği bildirildi. Pazar günü kılınacak cenaze namazının ardından Sinop’un Durağan ilçesinde toprağa verilecek.
(Osman Aksu/İHA)
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