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Sinop’ta akıntıya kapılan genci arama çalışmaları sürüyor
Sinop’un Ayancık ilçesinde, denizde akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki Özkan Yazıcı’yı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.
Asayiş 08.09.2019, 20:52
Sinop’un Ayancık ilçesinde, denizde akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki Özkan Yazıcı’yı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.
İlçe Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, çalışmaları yerinde inceleyip, bilgi aldı.
Kayıp gencin yakınları ise gelecek iyi haberi umutla bekliyor.(İHA)
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