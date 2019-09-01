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Sinop’ta şüpheli orman yangını
Sinop’ta dört farklı noktada çıkan orman yangını şüphe uyandırdı ve yangına helikopterle müdahale edildi.
Asayiş 01.09.2019, 20:04
Sinop’ta dört farklı noktada çıkan orman yangını şüphe uyandırdı ve yangına helikopterle müdahale edildi.
Neden ve nasıl çıktığı henüz bilinemeyen yangına Sinop, Gerze ve Boyabat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın tankerlerinin intikal ettiği, fakat coğrafik yapıdan dolayı yangın araçlarının kullanılamadığı öğrenilirken, İşletme Müdürlüğü yetkilileri rüzgarın olmaması yangının büyümesinin önüne geçtiğini, ortalama iki dönüm alanın yanmış olabileceğini ifade etti.
Yetkililer, Gerze Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdiği öğrenilirken, Jandarma Olay Yeri inceleme birimlerinin de yangınla ilgili araştırma yaptığı kaydedildi.(İHA)
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