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Sinop’ta taş yüklü kamyon alev aldı

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Boyalıca köyündende malzeme yüklü kamyonun lastikleri yandı.

Asayiş 22.09.2019, 12:22 22.09.2019, 12:50
Sinop’ta taş yüklü kamyon alev aldı

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Boyalıca köyündende malzeme yüklü kamyonun lastikleri yandı.

Edinilen bilgiye göre Rafet Öz hakimiyetindeki 61 K 22187 plakalı taş yüklü kamyon, saat 10.40 sıralarında Eymür yolu mevkisinde tünelden çıktığı sırada lastikleri yanmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gerze itfaiye ekipleri, kanyonun etrafında patlama oluşması ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alarak yangın büyümeden yanan kamyonu söndürdü. İlk izlenimlere göre yangının aşırı ısınan balatalardan çıktığı tahmin ediliyor. Çıkan yangının ardından kamyon kullanılamaz hale geldi. Gerze ve Sinop’tan gelen itfaiye ekiplerince söndürüldükten sonra kamyon, emniyet şeridine çekilerek yol trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

#Kamyon alev aldı #sinop
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