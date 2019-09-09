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Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
D-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
Asayiş 09.09.2019, 09:09
D-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sebebiyle bir kişi de hayatını kaybetti. Zincirleme kazadan dolayı bir süre boyunca trafiği yoğunlaşan daha sonra ulaşıma açıldı. Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor.(İHA)
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