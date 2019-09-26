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Sirkeci Tahtakale’de deprem paniği kameralara yansıdı

Sirkeci Tahtakale İş Hanı’nda yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı.

Asayiş 26.09.2019, 21:02
Sirkeci Tahtakale’de deprem paniği kameralara yansıdı

Sirkeci Tahtakale İş Hanı’nda yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı.

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Sirkeci Tahtakale İş Hanı’nda da yaşanan deprem paniği kameralara yansıdı. Görüntülerde vatandaşların deprem anında koşarak sokağa çıktığı görülüyor.

(İHA)
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