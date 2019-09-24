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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu

Beytüşşebap ilçesi kırsalına emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Asayiş 23.09.2019, 08:33 23.09.2019, 09:04
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu

ANKARA (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Sabah saatlerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

#Beytüşşebap ilçesi #İl Emniyet Müdürlüğü #İl Jandarma Komutanlığı #şırnak #terörist
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