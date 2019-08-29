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Şırnak’ta 2 kadın terörist teslim oldu

Şırnak Valiliği, “Kıran 2 Operasyonu” kapsamında 2 kadın teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Asayiş 29.08.2019, 18:37
Şırnak’ta 2 kadın terörist teslim oldu

Şırnak Valiliği, “Kıran 2 Operasyonu” kapsamında 2 kadın teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı/5’inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Namazdağı Üs Bölgesi’nde saat 13.30 sıralarında, Güllüce Dağı eteklerinden üs bölgesi istikametine doğru yaya olarak yaklaşan 2 kadının terör örgütü mensubu olduklarının tespiti üzerine ‘teslim ol’ çağrısı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “21 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Çatak İlçe Jandarma Komutanlığımızca kayıp şahıs olarak aranan M.O. ve S.T. isimli örgüt mensupları, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürütmekte iken örgütten kaçarak silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olmuşlardır. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Şırnak İl Jandarma Komutanlığı/TEM Şube Müdürlüğü personelince teslim alınan BTÖ mensupları gözaltına alınarak adli işlemlere başlanmıştır. Adı geçen bölücü terör örgütü mensupları, 27 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan Kıran-2 Operasyonu’nda, operasyon birliklerinin uyguladığı yoğun, etkin ve etkili faaliyetler neticesinde teslim olduklarını beyan etmişlerdir" denildi.

Ayrıca terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam ettiği de belirtildi.

(Ayaz Müldür/İHA)
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