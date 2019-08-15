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Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak’ta, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 15.08.2019, 12:01 15.08.2019, 12:09
Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak’ta, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütüyle mücadele kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair teşhisler, el yapımı patlayıcı ve Molotof üzerinde parmak izi bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan, PKK/KCK terör örgütünün aparatı YPS içerisinde faaliyet yürüten şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Merkez ve ilçelerde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Melih Yiğit /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#operasyon #terör örgütü #PKKKCK operasyonu #şırnak
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